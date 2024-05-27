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革蛸　匠　プレミアム　コードバン
商品番号 L98236999258
商品名

革蛸　匠　プレミアム　コードバン
ブランド名 フラットヘッド
特別価格 税込 18,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフ必読お願いします。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革革蛸謹製　匠　プレミアムラウンドジッパーウォレット　ホーウィン社製シェルコードバン採用モデル色　バーガンディ傷、凹みありますがほとんど使用していなかったので、状態は良い方だと思いますが神経質な方は購入控えてください。
http://narcologia.ru/goods/symmetric409845.html
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