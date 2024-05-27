革蛸　匠　プレミアム　コードバン

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商品詳細
プロフ必読お願いします。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革革蛸謹製 匠 プレミアムラウンドジッパーウォレット ホーウィン社製シェルコードバン採用モデル色 バーガンディ傷、凹みありますがほとんど使用していなかったので、状態は良い方だと思いますが神経質な方は購入控えてください。
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