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バレンティノ　ネックストラップウォレット
商品番号 T97590463081
商品名

バレンティノ　ネックストラップウォレット
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 10,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品です。2.3回程使用しました。かなり綺麗です。BUYMAにて購入しました。確実正規品ですのでご安心下さい。付属はありません。どうぞ宜しくお願い致します^^
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