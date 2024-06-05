GOYARD ゴヤール　コインケース　ミニ財布

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商品詳細
GOYARDゴヤール数年前に東京のGOYARDで購入しました。気に入って使っていたので使用感剥がれ等ありますので、ご理解頂ける方、ご購入お願いします。財布形···二つ折りカラー···ブラック
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