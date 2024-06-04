COACH 二つ折財布

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商品詳細
値下げ交渉承ります。コメント無しの即購入も問題ないです。2022年6月頃新品で購入しましたが、外に持ち出したのは一度だけです。家で保管していた際も現金やカードは抜きからの状態で保管していたのでほぼ未使用でキズなどももちろん付いていないです。色:紺財布形:二つ折り素材:本革
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