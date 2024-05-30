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Lang／ヴァイオリン ケース／送料無料
商品番号 A53342198131
商品名

Lang／ヴァイオリン ケース／送料無料
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 7,755 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ヴァイオリンケースの出品です。【ケース】●Lang●ネイビー●オブロン型【サイズ】●4/4ヴァイオリン用●幅78cm奥行25cm高さ15cm【スペック】●楽譜収納ポケット●ストラップ●湿度計●アクセサリーBOX2個【状態】●約2年半使用【その他】●喫煙者やペットはいません。●送料無料発送はらくらくメルカリ便でお届けします。配送可能エリア・時間指定の制限等につきましては、恐れ入りますが事前にメルカリガイドをご一読ください。バイオリンケース弦楽器オブロンネイビー
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