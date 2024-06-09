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✨美品✨FENDI ネクタイ ズッカ柄
商品番号 N38174035235
商品名

✨美品✨FENDI ネクタイ ズッカ柄
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 2,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

匿名配送(らくらくメルカリ便)にて発送致します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーGUCCIやHERMES、BURBERRY等のハイブランドをはじめ、FENDIやCELINE、PaulSmithなど多くのブランドのネクタイを出品しておりますので、ぜひご覧頂ければ幸いです！#さけまるのネクタイーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーブランドFENDIフェンディカラーネイビーデザインズッカ柄総柄肉厚　高級感素材高級シルク　100%size剣先　:約9cm(素人寸法)状態✨美品です✨自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。購入先：ブランド鑑定済みのネットショップ
http://narcologia.ru/goods/evaporation213624.html
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