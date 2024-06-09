✨美品✨FENDI ネクタイ ズッカ柄

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商品詳細
匿名配送(らくらくメルカリ便)にて発送致します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーGUCCIやHERMES、BURBERRY等のハイブランドをはじめ、FENDIやCELINE、PaulSmithなど多くのブランドのネクタイを出品しておりますので、ぜひご覧頂ければ幸いです！#さけまるのネクタイーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーブランドFENDIフェンディカラーネイビーデザインズッカ柄総柄肉厚 高級感素材高級シルク 100%size剣先 :約9cm(素人寸法)状態✨美品です✨自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。購入先：ブランド鑑定済みのネットショップ
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