BOX型小銭入れ付きマネークリップ

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商品詳細
革 エルバマットカラー ブラック上部に小銭入れが付いたマネークリップです。ハンドメイド作家さんの作品になります。ほぼ未使用です。
http://narcologia.ru/goods/evaporation267824.html
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