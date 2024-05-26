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限定 CDG コムデギャルソン ネオン Tシャツ ピンク
商品番号 O45697077281
商品名

限定 CDG コムデギャルソン ネオン Tシャツ ピンク
ブランド名 シーディージー
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

限定販売されていたものです！試着のみしましたが、タグ付きの新品未使用です。袋のシールの粘着は、ありません試着しましたが、似合いませんでしたので出品しますオンラインにて購入しました。折ってゆうパケットポストにて発送します。ついていたCDGの紙も一緒にいれて発送します。値下げ不可❌蛍光ピンクネオンコムデギャルソンFLUORESCENTPRINTEDT-SHIRT
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