限定 CDG コムデギャルソン ネオン Tシャツ ピンク

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商品詳細
限定販売されていたものです！試着のみしましたが、タグ付きの新品未使用です。袋のシールの粘着は、ありません試着しましたが、似合いませんでしたので出品しますオンラインにて購入しました。折ってゆうパケットポストにて発送します。ついていたCDGの紙も一緒にいれて発送します。値下げ不可❌蛍光ピンクネオンコムデギャルソンFLUORESCENTPRINTEDT-SHIRT
http://narcologia.ru/goods/update527495.html
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