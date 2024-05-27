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PHATS パッツ hookups バトルロワイアル Tシャツ XL お姉さん
商品番号 E48640520658
商品名

PHATS パッツ hookups バトルロワイアル Tシャツ XL お姉さん
ブランド名 ラボラトリーベルベルジンアール
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

身幅65着丈76レアです。海外販売のみで、日本の市場で見たことないですね。多分購入された方も少ないかと。バトルロワイアル　TシャツXL海外でも人気アニメですが、オリジナル含めなかなか見かけないアイテムですね。序盤の説明係のビデオのお姉さんですね。数が少なく再販もないため、将来高騰が確実に予想されます。何よりデザインが抜群にカッコいいです。マイヴィンテージに育てて下さい。ワコマリアWACKOMARIAapplenextvintageネクストヴィンテージエヴァアキラアニメTEE古着アメカジシュプリームsupremeステューシーstussy裏原ファッションAKIRAファッションヴィクティムfashionvictimserialkillerシリアルキラーkimonomyhouseアナーキックアジャストメントanarchicadjustmentフックアップスhookupsJeremyKleinジェレミークラインエロTeemovie映画Tなどなど、好きな方どうでしょうか？ジャパニーズネクストヴィンテージnextanimevintage。理解のある方のみお願い申し上げます。また、売り切りたいので値段交渉など気軽におこえかけください。値段に関しては常識の範囲でお願い致します。
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