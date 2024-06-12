新品Off- White 両面ロゴ　Tシャツ男女兼用白 L02

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季節感···春、秋、冬カラー···ブラック袖丈···長袖実物の写真になります。20世紀のモダニズム建築にインスピレーションを得た力強いグラフィックデザインが特徴で、イタリアに生産背景を持ち、ハイクオリティでバリエーション豊富なコレクションを展開しているオフホワイト。現在のユースカルチャーに深く根付いた、ストリートウェアに対するヴィジョンは、世界中の多くのファッショニスタから支持を得ている言わずと知れたストリートハイブランドです。Lサイズ着丈74身幅68肩幅48袖丈25新品未使用、タグ付きです。※お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。※(海外正規品取扱店より購入)並行輸入品は国内正規品と比べて検品の基準などの過程も異なりますので、縫製の甘い部分などがある可能性がございます。商品に完璧を求められる場合は国内正規販売店でのご購入をお勧め致します