ジョニーロットン ウォーレット チェーン 　9

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sexpistolsのジョニーロットンが使用していた物を参考にハンドメイドしましたサイズ全長約・47ｃｍチェーン部分の長さ約・33.5ｃｍカラーはシルバー系ハンドメイドですので神経質な方の購入はご遠慮下さい画像8枚目は着用イメージです画像の物は私物になります発送させて頂くのは未使用品になります検索セディショナリーズヴィヴィアンウエストウッドストアロボットセックスピストルズpeel\u0026liftピールアンドリフトウォレットチェーン