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ポルシェ　PORSCHE　911　30　Jahre　ハンカチ　ノベルティ
商品番号 D97382489331
商品名

ポルシェ　PORSCHE　911　30　Jahre　ハンカチ　ノベルティ
ブランド名 ポルシェ
特別価格 税込 2,065 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実家の整理をしていて、出てきました。PORSCHEのロゴがプリントデザインされたハンカチです。ポルシェ911の30周年記念品ノベルティで入手したものと思われます。使用はしていないと思われ、入手したあと、箱に入れたまま保管していたと思われます。サイズは、箱から出していないので正確なサイズはわかりかねますが、写真2枚目から推測するに、1辺が50cmくらいのハンカチだと思われます。2枚セットで出品致します。他にどんな絵柄なのかは確認できていません。ポルシェコレクションへの追加としていかがでしょうか？自宅保管品です。箱は少し傷があります。上記の状態でもご了承いただける方のご購入をお待ちしています。
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