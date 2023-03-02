ヴィンテージのルーニーチューンズ、マービン・ザ・マーシャンのキャップです。マービン・ザ・マーシャンは、ルーニー・テューンズの登場人物の一人である火星人。オリジナル作品には5本しか出たことがなかったにもかかわらずスピリットとオポチュニティのミニチュアにイラストが載せられるほどのカルト人気を博したキャラクターです。1992年のフラッシャー付きのデッドストックです。当時の金額は約12ドル。僕が購入した時で8000円。今でも人気のキャラクターなので今後もっと金額上がると思います。サイズフリー人の手に渡った中古です。中古、ヴィンテージにご理解ある方のみよろしくお願いします。VINTAGELOONEYTUNESMARVINTHEMARTIANCAP



97年 LOONEY TUNES



LOONEY TUNES MARVIN THE MARTIAN CAP 90s - キャップ



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