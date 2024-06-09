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カステルバジャック
商品番号 H98706856560
商品名

カステルバジャック
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 3,293 円
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商品詳細

財布形···二つ折りカステルバジャックブランドの象徴の一つでもある「虹」。インクジェットプリント加工を施し繊細なグラデーションを表現しています。ロゴ交差させた新柄はインパクトがありアクティブなメンズの方には特に似合うデザインに仕上がっています。購入して一回の使用になります長財布購入した為出品致します早い物勝ちです
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