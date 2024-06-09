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商品詳細
財布形···二つ折りカステルバジャックブランドの象徴の一つでもある「虹」。インクジェットプリント加工を施し繊細なグラデーションを表現しています。ロゴ交差させた新柄はインパクトがありアクティブなメンズの方には特に似合うデザインに仕上がっています。購入して一回の使用になります長財布購入した為出品致します早い物勝ちです
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