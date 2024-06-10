アニエスベー Tシャツ

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商品詳細
アニエスベーTシャツになります！購入してから一度も着ることがなかったので出品しました！なので商品状態は新品未使用品にしてあります。商品番号：TO520-34622型番：EAC9JEJ3厚手のコットン生地を使った半袖Tシャツ。ゆったりとしたシルエットが特徴。左胸には、アニエスベーのブランドロゴ刺繍が入ります。[型番:EAC9JEJ3]コットン100%即購入OKです！！
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