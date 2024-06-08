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NIKE ナイキ 銀タグ バスケ オーバーサイズ　ワンポイント
商品番号 O78138649844
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NIKE ナイキ 銀タグ バスケ オーバーサイズ　ワンポイント
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 5,750 円
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商品詳細

出品一覧はこちら↓#peep_used商品名NIKEナイキビッグサイズ90s平置き採寸肩幅約51.5cm身幅約57.5cm着丈約69.5cm袖丈約18cm※商品を平置きにし、手作業による採寸をしております。若干誤差がある場合がございます。poloralphlaurentommyhilfigerconverseVintagefilahellyhansenusanikeReebokpumaguessstussythenorthfacehardrockcafeburberryLLbeanchanmpionpatagoniacarhartfredperrykenzosupremelacostedisneydr.martenscalvinklein90s80s古着スウェットトレーナージャージアウターブルゾンナイロンジャケットコーチジャケットポロラルフローレントミーヒルフィガーコンバースヴィンテージフィラヘリーハンセンナイキリーボックプーマゲスノーティカステューシーノースフェイスハードロックカフェＬＬビーンチャンピオンパタゴニアカーハートフレッドペリーケンゾーシュプリームラコステディズニーカルバンクライン韓国韓国ファッションdejougogosing韓国トップストップスhopinggirlsruleamericlaneASAGIitimivisitforfaithtokyoshurymerongshopローレンハイlaurenhideptnoilLochieロキエlawgyy2kMARE大阪amiurエミレemrpopupohotoroオオトロmystictodayfulnokchalinkkastanemysticSantaMonicaローリーズファーム古着　70s80s90s00s90年代80年代ビンテージ　ヴィンテージvintageUSA製アメリカ製ユーロUKマルチカラーボーダーストリートstreet
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