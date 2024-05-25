ガウディ レザー財布

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商品詳細
財布形...三つ折りカラー...ブルー柄・デザイン...無地素材...本革ソフトでしっとりとした質感とビンテージな色味が大人の風格を漂わす。2つの札入れと３つのサイドポケットでスタイリングは自由自在。コインもマチがしっかりあるので取り出しやすい。カラー：ネイビーむら仕上げ経年劣化(エイジング)を楽しみながら愛用してくださいSIZE：10.3×13.8名古屋パルコにて購入1ヶ月程使用付属品購入カード袋などダコダイルビゾンテガウディ
http://narcologia.ru/goods/shuttle171125.html
http://narcologia.ru/goods/waveform307317.html
http://narcologia.ru/goods/update517095.html
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