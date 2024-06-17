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- 90s NIKE ジョーダン 銀タグ マイケル ジョーダン Tシャツ USA製
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商品詳細
80s〜90sビンテージUSA製NIKEジョーダン刺繍銀タグマイケルジョーダンダンクTシャツビンテージナイロンジャンパー70s80sコーチジャケットベルベルジンジャンティークアディダス菅田将暉アメカジ常田ビンテージあいみょんアウターチャンピオンリバースウィーブジャケット 小松菜奈 ヘインズアメカジ紺タグ風車カマボコ肩掛けナイキ●状態 年代なりの、色褪せ、ダメージあり。状態は画像でご確認下さい。その他、見落としある可能性あります。詳しくは画像を参考に、あくまでもご自身でご判断の上、ご購入下さい。●カラー グレー、ブラック●実寸 cm『AIRJORDAN』 タグなし●肩幅 49.5 身幅 48 着丈69 袖丈 20『AIR』 サイズ表記M●肩幅 45 身幅 52 着丈 59.5 袖丈 17※こちらの商品はビンテージ扱いの商品である為、見落としている細かなダメージ、汚れ等がある可能性があります。購入検討中の方は、ご理解の上、ご購入ご検討下さい。※記載の実寸は、あくまで、素人による採寸ですので、ご参考までとお考え下さい。また、商品の管理、保管におきましても、素人による管理保管ですので、完璧な商品をお探しの方、また特に神経質な方は、ご購入をお控え下さい。※購入検討中の方で、質問等ごさいましたらお気軽にご質問下さい。常識の無い値下げ交渉、質問にはお答えせずに削除する場合もございます。ご理解下さい。
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http://narcologia.ru/goods/secretarial363916.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming369292.html
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