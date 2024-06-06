真鍮　ブラス　1% ワンパーセント　ウォレットチェーン

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「1％」のデザインが映えるウォレットチェーンです。1%＝40年代以降HellsAngelsなどのアウトロー達が起こす様々な事件によりバイカー全体のイメージを危惧したAMAが、「問題を起こすバイカーは全体の1％で、残りの99%は善良です。」と声明を出し、それを皮肉った当時のアウトローバイカー達が自身を「問題を起こす1%＝1%er」と自称しワッペンなどをライダースジャケット等に付けたりしていました。他の真鍮 ブラスはコチラ#YOPIObrass他のシルバーアクセサリーはコチラ#YOPIOsilver他のウォレットチェーンはコチラ#YOPIOwalletchain■品名：1%ウォレットチェーン■素材: ブラス■サイズ：約50cmハンドメイドの為、製作段階の傷などある場合があります。ご理解のあるかたのみご検討宜しくお願い致します。ご質問などお気軽にお声掛けください。流木や石 ウォレットなどディスプレイは商品に含みません。カラー···ゴールド品番123.177.500