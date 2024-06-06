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真鍮　ブラス　1% ワンパーセント　ウォレットチェーン
商品番号 C52211616156
商品名

真鍮　ブラス　1% ワンパーセント　ウォレットチェーン
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 6,076 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「1％」のデザインが映えるウォレットチェーンです。1%＝40年代以降HellsAngelsなどのアウトロー達が起こす様々な事件によりバイカー全体のイメージを危惧したAMAが、「問題を起こすバイカーは全体の1％で、残りの99%は善良です。」と声明を出し、それを皮肉った当時のアウトローバイカー達が自身を「問題を起こす1%＝1%er」と自称しワッペンなどをライダースジャケット等に付けたりしていました。他の真鍮　ブラスはコチラ#YOPIObrass他のシルバーアクセサリーはコチラ#YOPIOsilver他のウォレットチェーンはコチラ#YOPIOwalletchain■品名：1%ウォレットチェーン■素材:　ブラス■サイズ：約50cmハンドメイドの為、製作段階の傷などある場合があります。ご理解のあるかたのみご検討宜しくお願い致します。ご質問などお気軽にお声掛けください。流木や石　ウォレットなどディスプレイは商品に含みません。カラー···ゴールド品番123.177.500
http://narcologia.ru/goods/calling610650.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture388141.html
http://narcologia.ru/goods/message860927.html
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