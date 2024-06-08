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匿名発送　メンズ　ループタイ 　 ワンタッチ簡単装着
商品番号 G47826358617
商品名

匿名発送　メンズ　ループタイ 　 ワンタッチ簡単装着
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 1,942 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メンズ　ループタイ　ワンタッチ簡単装着半額セール:14,000円　⇒　6,980円追跡可能な匿名配送で、お届けいたします。簡単装着。かけて締めるだけ。シャツだけでなくTシャツにもネックレス感覚でさらっとつけてもお洒落なループタイです。首まわりがスッキリしてスマートに、シャープに。長さもベスト！クールビズとしてスーツに取り入れることも。スマートな印象を与えてくれます。カジュアルな着こなしでは、着ている服と色合いを揃えておくと、悪目立ちせず使いやすい。フォーマルなスタイルは好きだけど、ネクタイは。。。という場面にもおススメ。締めつけなく軽いからオールシーズンOKです。
http://narcologia.ru/goods/moped229068.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle165025.html
http://narcologia.ru/goods/Persia794688.html
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