新品 ACRONYM NG4-SS ネック ゲイター アクロニウム ウォーマー

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新品ACRONYMNG4-SSModularZipperedschoeller3XDRYWB-400NeckGaiter黒アクロニウムパワーストレッチネックゲイターウォーマー※購入と同時にプロフ欄の内容に同意となります。【色柄】BLACK【素材】schoellerWB-4003XDRYSoftshell(45%PA,40%PES,11%PU,4%EL)FabricmadeinSwitzerland【状態】袋/プロダクトマニュアル付きの新品です。※袋の下部両端には元々穴が空いています。【コメント】私自身がACRONYM正規取扱店にて購入したものですので、正規品であることを保証します。シーズン：2022A/W品番：NG4-SS定価：41,800円/£220[ACRONYM/ModularZipperedschoeller3XDRYWB-400NeckGaiterGen.1NextToSkin“NG4-SS”]モデュラーシステムによるドッキングも可能となった、人間工学に基づいたパターンで製作されたネックゲイター。スイスのSCHOELLER社3XDRYDRYSKINテクノロジーを採用し、耐摩耗性、撥水性、4方向ストレッチ、防風性、湿度調整、速乾性と優れた性能を備えています。ジョギングや登山、自転車やバイク乗車時などあらゆるシーンに、トラベルやキャンプでの顔まわりの保護や秘匿に、もちろん普段使いにも重宝する便利なアイテムです。お探しの方は、この機会にぜひご検討ください。(Ref.No290RS46388)※掲載画像ならびに説明文の転載等は禁止いたします。#cypher商品一覧