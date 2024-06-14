最終価格 COS コス イタリア製 classic leather レザーベルト

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#COS#コス#ベルト#レザーベルト#本革#イタリア製#leather#leatherbeltCOSClassicleatherbeltメンズSサイズ※ウエスト70cm~80cm程度向け素材···本革カラー···ブラウン3回程度着用しました。ベルト自体にスクラッチや目立つダメージ等はなく、コンディションは良いため、まだまだお使いいただけます。詳細は、添付画像にてご確認ください。※神経質な方はご遠慮願います。宜しくお願い致します。