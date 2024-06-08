クラウゼバインダーシステム手帳



システム手帳【Ver.1】 A5サイズ 6穴 7色 クラウゼ社製バインダー | 革KAGI 革製品専門店 powered by BASE



クラウゼバインダーを使ったシステム手帳(型紙PDFファイル) | tools



クラウゼシステムバインダー - レザークラフト商品・道具・材料の通信販売 I☆N FACTORY



システム手帳 バイブルサイズ クラウゼ社 バインダー B6 シェリダンススタイルカービング



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システム手帳バイブルサイズ – Ponte



【part1】クラウゼバインダー(ミニ6)を使ったシステム手帳の作り方 ...



システム手帳【Ver.1】 A5サイズ 6穴 キャメル クラウゼバインダー 本ヌメ革



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レザーで作るシステム手帳 失敗できないクラウゼ金具編 : Jem Cuoio ...

たくさんの中からご覧頂きありがとうございます。ミニサイズ6穴用です。ハンドメイドのシステム手帳です。もちろん手縫いです。ヌメ革ですので、だんだん飴色になって良い感じなっていきます。縦15センチ横10.5センチ厚み3.5センチ程度です。多少の誤差があります。画像良く確認して気になる事があれば、気軽にコメントして下さい。ncnrでお願い致します。