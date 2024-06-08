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クラウゼバインダーシステム手帳
商品番号 W27242775244
商品名

クラウゼバインダーシステム手帳
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

たくさんの中からご覧頂きありがとうございます。ミニサイズ6穴用です。ハンドメイドのシステム手帳です。もちろん手縫いです。ヌメ革ですので、だんだん飴色になって良い感じなっていきます。縦15センチ横10.5センチ厚み3.5センチ程度です。多少の誤差があります。画像良く確認して気になる事があれば、気軽にコメントして下さい。ncnrでお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/moisture267169.html
http://narcologia.ru/goods/procurement792733.html
http://narcologia.ru/goods/organization976462.html
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