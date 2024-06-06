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バレンシアガ　balenciaga bb mode ロゴTシャツ　xs
商品番号 O43413773291
商品名

バレンシアガ　balenciaga bb mode ロゴTシャツ　xs
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 3,465 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[・着丈・身幅・肩幅・袖丈][・78.5cm・55.5cm・53cm・21.5cm]表面、裏面にシミ、汚れがあります。xsサイズですがオーバーサイズで作られておりますのでゆとりがあります。
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