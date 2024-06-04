ポーター二つ折り財布　ネイビー

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商品詳細
財布形...二つ折り柄・デザイン...無地素材...レザー品番179-03871商品情報は品番で調べると出てきますのでそちらを参照頂けると助かります。ポーターの二つ折り財布です。カラーはネイビー。定価¥30,800未使用新品になります。保存用の袋、箱など全部つけて発送させていただきます。値下げの相談について出来る限りは対応しますので、コメント頂けるとありがたいです。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper209609.html
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