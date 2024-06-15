【新品】マイケルコース ベルト MICHEAL KORS MKロゴバックル

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商品詳細
マイケルコースのベルトです。アメリカで購入しました。輝いているMKロゴバックルがインパクトあります。ベルトもMKロゴが敷きつめられており可愛いデザインとなってますサイズ：XL一番短い箇所で約99cm、大きいところで約109cmになります#michaelkors#黒島結菜
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