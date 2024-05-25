エルメス　キャップ　H刺繍　ベースボールキャップ　ネイビー

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商品詳細
【ブランド】エルメス【ライン】H刺繍【形状】ベースボールキャップ【カラー】ネイビー【素材】麻・裏地麻【サイズ】表記サイズ：59定価:10万円前後約10年前の発売当初にHERMES大阪ヒルトン店にて購入しました。100%エルメス正規品外側や内部には特に傷などは見られませんが、1〜2度、1時間程度使用しコレクションとして保管していました。箱は処分した為、ごさいません。新品に近いキャプです。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi972347.html
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