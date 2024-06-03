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川村壱馬 バスタオル
商品番号 F41048958673
商品名

川村壱馬 バスタオル
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BATTLOFTOKYO川村壱馬のバスタオルです。新品未使用、未開封です。公式のショップでで購入し届いたダンボールに入れて保管しておりました。素人保管ですので、ご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。
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