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商品詳細
ARC'TERYXLEAFリーフＨー150リガーベルトサイズ:Sカタログにはウエスト72センチから80センチとなっておりました。あくまでも目安ですのでご了承下さい。カラー:クロコダイルタグだけ切ってベルトに通しただけです。曲げジワが少し有ります。ベルトのみになります。古い物ですので、ハーネスを使用しても強度等の保証は御座いませんので、あくまでもファッション感覚のベルトとお考え下さい。あくまでも中古品になりますので、中古品にご理解頂ける方宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/pompous941023.html
http://narcologia.ru/goods/waveform904317.html
http://narcologia.ru/goods/competitive469881.html
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ARC' TERYX LEAF リーフ Ｈー150リガーベルト サイズS - ベルト
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