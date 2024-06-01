ARC'TERYXLEAFリーフＨー150リガーベルトサイズ:Sカタログにはウエスト72センチから80センチとなっておりました。あくまでも目安ですのでご了承下さい。カラー:クロコダイルタグだけ切ってベルトに通しただけです。曲げジワが少し有ります。ベルトのみになります。古い物ですので、ハーネスを使用しても強度等の保証は御座いませんので、あくまでもファッション感覚のベルトとお考え下さい。あくまでも中古品になりますので、中古品にご理解頂ける方宜しくお願い致します。



ARC' TERYX LEAF リーフ Ｈー150リガーベルト サイズS - ベルト



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