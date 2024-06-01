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美品❤️ ドルチェ\u0026ガッバーナ　D\u0026G ベルト　DGロゴ　バックル　シルバー金具
商品番号 W33660500266
商品名

美品❤️ ドルチェ\u0026ガッバーナ　D\u0026G ベルト　DGロゴ　バックル　シルバー金具
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 1,748 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます即購入大歓迎です♪#SARA正規ブランド✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨DOLCE\u0026GABBANAドルチェ\u0026ガッバーナ　D\u0026Gベルト　DGロゴ　バックル　シルバー金具レザー　メンズ　レディース　男女兼用イタリア製✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨　●商品詳細サイズ：　長さ101cm　　　幅4cm　ホール５箇所一番手前のホールまで約75cm表記:85CM34inchバックル：　W7cmxH5cm素材：　　　カーフレザー　付属品：　特になし　　製造国:MadeinItaly●状態　コンディションバックルの僅かなスレはありますがほぼ目立ちません状態良好なお品物です　　　●購入場所真贋鑑定済み古物市場(株）エコリングから購入した正真正銘の正規品です●発送について入金確認後、翌日発送安全ならくらくメルカリ便にて発送予定です他にも出品しています　ぜひ御覧ください！#SARA正規ブランドお気軽にコメントお待ちしています
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