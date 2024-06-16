【WTAPS 】PEANUTS スヌーピー　コラボTシャツ

■ご覧頂きありがとうございます。☑︎プロフィールに配送や値下げ交渉等の詳細を記載しておりますので必ずプロフィールをお願いします。--------------------------------------------------☑︎フォロワー様お値引き※1500〜2000円未満→100円引き※〜5999円→200円引き※〜9999円→300円引き※10000円〜→400円引き--------------------------------------------------■商品説明▲ブランド:WTAPS状態:◯※古着特有の使用感や経年変化等もございますが、リアルな表情として捉えて頂けますと幸いです。WTAPS（ダブルタップス）PEANUTS（ピーナッツ）スヌーピークルーネックTシャツです。スヌーピーで有名な“PEANUTS(ピーナッツ)”とのコラボアイテムです。ヴィンテージアイテムで有名な“SPRUCE(スプルース)”をモチーフにしたスヌーピーデザインのクルーネックTシャツになります。▲サイズ:L 肩幅・・・50 身幅・・・51 着丈・・・67 袖丈・・・24 （平置きでの採寸になります。単位はcmです。多少の誤差はご容赦ください。）▲usedである事をご理解の上、ご検討ください。



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