※短期間値下げ※プラダスポーツ　ミッドトップスニーカー

プラダ PRADA定価:70,000円シリアルナンバー:4T2863伊勢丹メンズ館にて購入レザー製のスニーカー短時間、1回のみ着用。ソールの減りもほとんどなくとても綺麗です。ソールはジェイソンマーク使用の上クリーニング済み。※他サイトにても販売しておりますので、そちらで成約した場合は出品をキャンセルさせていただきます。※連休中は発送が遅れる場合がございます。コメントお待ちしております。○サイズ表記サイズ：7.5サイズ感：約27〜27.5cm○付属品箱／保存袋×1素材：スムースレザーラバーソール#prada#pradasports#rafsimons#jilsander#dior#miumiu#commedesgarcons#fendi#gucci#louisvuitton#maisonmargiela#nike#adidas



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