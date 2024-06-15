ツインペダル　おまけ付き

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商品詳細
PLAYTECHDBP6200W販売終了品レア新品購入後、室内電子ドラムにて数回使用しその後保管していました。最初から付いていたキズや汚れがありますが、主観では目立たず、もちろん問題なく使用できますが、気にされる方のご購入は控えてください。写真３枚目のpearlのペダルバッグは汚れや破れがあるため、おまけとして考えてください。よろしくお願いいたします。
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