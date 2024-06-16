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ポロラルフローレン ポロベア柄帽子 キャップ ホワイト ハワイ購入
商品番号 Q41054532304
商品名

ポロラルフローレン ポロベア柄帽子 キャップ ホワイト ハワイ購入
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 3,201 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品詳細】ブランド：ポロラルフローレン（PoloRalphLauren）アイテム：ポロベア柄帽子（キャップ）カラー：ホワイト（White）購入地：ハワイ（2023年7月）ポロラルフローレンのポロベア柄帽子（キャップ）です。ポロベアーとも呼ばれるポロベアのデザインが特徴的な一品です。カラーはホワイトで、ハワイでの購入商品となります。【商品の状態】新品で未使用のまま保管しております。店頭に並んでいた商品であるため、細かい傷や汚れ、裁縫のほつれなどがある場合がございます。【発送について】匿名配送で、1〜2日以内に発送予定です。【注意事項】商品の色味は光の加減で画像と異なる場合があります。また、すり替え防止のため、返品・交換は受け付けておりません。商品についての詳細な状態や質問がありましたら、お気軽にコメントをお願いします。U43
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