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ドルチェ＆ガッバーナ メンズベルト レザー
商品番号 N59742298106
商品名

ドルチェ＆ガッバーナ メンズベルト レザー
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 6,419 円
在庫状況 あり

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商品詳細

十数年前にグアムの免税店で購入しましたが、試着したぐらいで、ずっとクローゼット保管してました。買った当時のままで状態は良いです。サイズは95-110全長110cm、ウエスト95cmまで対応です。レザー
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit907886.html
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