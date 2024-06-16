ドルチェ＆ガッバーナ メンズベルト レザー

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商品詳細
十数年前にグアムの免税店で購入しましたが、試着したぐらいで、ずっとクローゼット保管してました。買った当時のままで状態は良いです。サイズは95-110全長110cm、ウエスト95cmまで対応です。レザー
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