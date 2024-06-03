90s　ヴィンテージ　NEWERA ニューエラ　USA製　コーデュロイキャップ

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【目立った傷や汚れなし】ご覧いただき、ありがとうございます。必ずプロフィールの注意事項をご覧頂いてから、ご購入をご検討ください。〜・商品紹介・〜・ブランドNeweraニューエラ・カラーネイビー 紺 グリーン 緑 レッド 赤 グレー 灰色 ホワイト 白 ブルー 青・サイズ:free最大頭位 約60cmツバの長さ 約6.5cm高さ 約18cmスナップバック ※後ろで調整可能※素人採寸なので、若干の誤差がありますことご了承下さい。・状態目立った傷や汚れなし※画像の方をご参照ください。・備考キャップで大変人気の高いニューエラ・USA製のコーデュロイキャップです！フロントのDESERTSTORMとは、湾岸戦争のことを指しています。またヴィンテージ品としては非常に状態も良く、ボディカラーもネイビーでとても可愛らしいです＾＾あくまでUSED商品であるということをご理解の上、ご検討ください。※他にもキャップをいくつか出品しておりますので、気になる方はこちらまでm(__)m#aycapp交渉中であっても即決希望の方ご購入された方を優先させていただきますのでその点ご了承ください。#キャップ#野球帽#ベースボールキャップ#刺繍キャップ#ロゴキャップ#スーベニアキャップ#ウールキャップ#ユニセックス#ヴェルクロバッグ#ヴェルクロバックキャップ#2トーンカラーキャップ#ヴィンテージキャップ#フィッシング刺繍ロゴ#刺繍ロゴキャップ#メッシュ#企業ロゴ#プリントキャップ#企業ロゴキャップ#トラッカーキャップ#90s#90sキャップ#USA#アメリカ#アメリカ古着#プリントロゴ#プリントキャップ#newera#コーデュロイキャップ#ワッペンロゴ#USA製#ミリタリーカラー···ブルー形···ワーク