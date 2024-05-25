notorious b.i.g tシャツ

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ビンテージ ビギーのtシャツになります。デッドストック購入後、育てようと思い30回程着用、洗濯しましたのでドライロッドの心配はございません。フロント若干フェードが始まっていまして、鬼フェードプリントカスカスにしたかったのですが趣味を釣りにシフトしたため出品させて頂きます。よろしくお願い致します。⚫︎サイズ着丈 72cm肩幅 56cm身幅 58cm袖丈 19cm⚫︎参考袖裾シングル、90s、vintage、ラップt、ノトーリアス・B.I.G.、ビギー・スモールズ、2Pac