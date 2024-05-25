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notorious b.i.g tシャツ
商品番号 T37641720683
商品名

notorious b.i.g tシャツ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,740 円
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商品詳細

ビンテージ　ビギーのtシャツになります。デッドストック購入後、育てようと思い30回程着用、洗濯しましたのでドライロッドの心配はございません。フロント若干フェードが始まっていまして、鬼フェードプリントカスカスにしたかったのですが趣味を釣りにシフトしたため出品させて頂きます。よろしくお願い致します。⚫︎サイズ着丈　72cm肩幅　56cm身幅　58cm袖丈　19cm⚫︎参考袖裾シングル、90s、vintage、ラップt、ノトーリアス・B.I.G.、ビギー・スモールズ、2Pac
http://narcologia.ru/goods/browse212591.html
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