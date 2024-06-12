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ゼニア ZEGNA ネクタイ USED品 230630175～サイズ～【全長】：約150㎝【剣先幅】：約9㎝正規品鑑定士による鑑定済み簡易梱包での発送となります。商品にご了承の上でご入札ください。#ネクタイ#メンズ#ファッション小物#ゼニア#ZEGNA#雑貨屋G＆G_ネクタイ