フェンディ　FENDI ネクタイ　ベージュ　ズッカ柄　ドット柄　総柄

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★-☆-★ご覧頂き誠に ありがとうございます★-☆-★(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)お気に入りの商品がありましたら お気軽に→【♡いいね♡】←お願い致します(⁠◠⁠‿⁠◕⁠) 他の商品はコチラから↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#むむむのネクタイ一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑他の商品はコチラから ○商品についてのご質問、ご相談はお気軽に【コメント】下さいませ！★-☆-★商品説明★-☆-★ -☆-ブランドフェンディ FENDI-☆-カラーベージュ肌色-☆-素材シルク100%-☆-サイズ大剣幅:約10.0cm全長:約144.0cm※素人寸法ですので、誤差は生じていることもあります。目安として写真と併せてご参考下さいませ.(⁠\u003e⁠▂⁠\u003c⁠)⁠-☆-状態検品時に気付けなかったものや保管時における細部のダメージがある場合があります。大切に保管していますが、あくまで中古品、自宅保管品としてご理解の上、ご購入ください-☆-発送について折り畳んでの発送となります。発送中にシワができる可能性がありますのでご了承ください。シワはあて布の上からアイロン(スチームがおすすめ)を当てると取れます。-☆-9月も終わりクールビズも終わり、ネクタイを着用する機会が多い時期に突入ですね。【備えあれば憂いなし】今のうちから是非ご確認頂き、ご検討の程宜しくお願い致します。○フォローして頂きますと【300円引き】させて頂きますので、ご購入の際は是非コメントに【フォロー】しましたと【コメント】下さいませ。#シルク #ネクタイ #男性 #オシャレ #ご褒美 #プレゼント #ねくたい #たい #ネクタ #スーツ #着こなし #服 #フォロー割 #限定 #夏 #秋 #冬 #春 #季節 #用 #ねく #ネク #敬老 #誕生日 #就活 #就活ネクタイ #冠婚葬祭 #仕事 #スーツ #仕事ネクタイ #クリスマス #成人式 #結婚式 #卒業 #卒業式#謝恩会 #行事 #結婚 #式