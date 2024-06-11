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MONO M80 DUAL ELECTRIC CASE
商品番号 J78456335271
商品名

MONO M80 DUAL ELECTRIC CASE
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 11,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古での出品となります。チャックの開閉はすべて確認し、問題ありませんでした。肩掛けのベルトも異常ありません。底面部は、写真のような汚れがあります。エレキベースが2本入るケースとして、フレットレスとフラットありを入れて、様々な現場に運んでいました。安心感のある丈夫さです。キャリーカートの上に載せて運ぶことが多かったと思います。よろしくお願いします。梱包については、購入後に相談させてください。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper428609.html
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