MONO M80 DUAL ELECTRIC CASE

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商品詳細
中古での出品となります。チャックの開閉はすべて確認し、問題ありませんでした。肩掛けのベルトも異常ありません。底面部は、写真のような汚れがあります。エレキベースが2本入るケースとして、フレットレスとフラットありを入れて、様々な現場に運んでいました。安心感のある丈夫さです。キャリーカートの上に載せて運ぶことが多かったと思います。よろしくお願いします。梱包については、購入後に相談させてください。よろしくお願いします。
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