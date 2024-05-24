LINE 6 SONIC PORT VX

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商品詳細
【内容物】・本体×1・ケーブル×2・書類×1・スタンド×1・化粧箱×1※写真に写っているものがすべてです。【状態】動作確認済です。細かな使用感はありますが、大きな傷などはございません。ご覧頂きありがとうございます。中古品にご理解頂き写真を良くご参照の上、ご入札下さい。NC、NRでお願いします。種類...マイク
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