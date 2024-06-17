アルズニ　カスタムベルト

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商品詳細
アルズニで作ったベルトです。バックル、間の飾り、剣先の飾りはシルバー製です。バックルを留めるパーツはシャムワニのワインレッドです。本体は象のワインレッドです。長さは110cm、帯幅は3.7cm、ベルトの穴５つの真ん中までの長さが89.5cm、穴同士の間隔が2.6cmです。
http://narcologia.ru/goods/rouge90610.html
http://narcologia.ru/goods/composite514554.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild455252.html
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