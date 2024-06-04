60.6cm 22AW シュプリーム ニューエラ イヤーフラップ キャップ

60.6cm2022AWSUPREME×NEWERAシュプリームニューエラLeatherEarflapBoxLogoNewEraレザーイヤーフラップボックスロゴキャップ75/8BLACKブラック国内正規品表記サイズ メンズ:75/8(60.6cm)実寸サイズ つば：7cm 頭周り：60cm 素材 シェル:羊革 裏地:アクリル52% ポリエステル48%色 ブラック仕様 生産国:バングラデシュ国内正規品:WOOSTER合同会社状態 使用感が少なく、比較的状態の良い商品です。付属品 なし国内の正規店購入品になります。※ 1枚目は参考写真です。2枚目以降が実際に当方が撮影した写真です。ご購入の際はコメントください(^o^)当方の出品物は全て正規品になります。※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。商品以外のご質問はお控えください。コメントの返答、発送に時間のかかる場合がございますのでご了承ください。



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