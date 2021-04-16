SKY-HI スカイハイ　AAA 日高光啓　グッズまとめ売り

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全て未使用ではありますが経年で汚れのあるものもございます。ご購入前によくお写真で確認していただき、一度個人の手に渡ったことや自宅保管(喫煙者はいませんが家のにおいなど)、素人検品にご理解頂いたうえでぜひ検討をお願いします。貴重な会場限定グッズ込みです！なるべく商品の状態や内容をお伝えできる様に努力したいと思っておりますので何かありましたらお気軽にコメント下さい。発送の際は、防水対策をして大切に送らせていただきます(*^^*)時々、購入時間やコメント時間に配慮してくださる心優しい方がいらっしゃいますが私はいつでも何時でも気にしませんので都合の良い時にいつでもどうぞ♪#AAA#日高光啓#スカイハイ#SKY-HI