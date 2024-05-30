【新品未使用】ポールスミス　ハイライトステッチ　レザー　二つ折り財布

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ご覧頂きありがとうございます。【商品紹介】◯ブランドPaulSmithポールスミス◯型番BPS295◯デザイン人気ブランド、ポールスミスのハイライトステッチレザー二つ折り財布です。上質なレザーを使用し、アーティスティックなハンドステッチがお洒落な二つ折り財布です。ポールスミスらしいポップカラーステッチがポイントになりシンプルなデザインの中に遊び心があります。普段使いからビジネスシーンまで幅広く活躍するポールスミスのハイライトステッチ、レザー二つ折り財布をお探しの方はこの機会に是非‼︎財布内部札入れ×2小銭入れ×1カードポケット×4オープンポケット×3◯素材牛革◯カラーブラック黒◯実寸縦幅約11㎝ 横幅約9.5㎝ マチ約3.8㎝素人採寸になりますのでご質問等ございましたらコメントよろしくお願い致します。◯状態SS新品未使用品A美品、新品に近い使用感の少ない状態B多少の使用感はありますが全体的に綺麗な状態C使用感はあるが普段着用するのに問題無い程度D状態が悪く使用感が強いお品 Eジャンク品 訳あり品新品未使用の綺麗なお品です。あくまで自宅保管になりますので完璧なお品をお探しの方は購入をご遠慮下さい。シンプルで使いやすい二つ折り財布ですのでオススメです‼︎◯付属品無し◯購入元大手リユースショップ◯配送ご購入、お支払い確認後、簡易包装にて1日〜2日で配送致します。⭕️当店で取扱う全ての商品がご覧頂けます。#エースstore⭕️当店で取り扱う全ての財布がご覧頂けます。#エースstorewalletpaulsmithポールスミス bps295ポールスミスbps295ポールスミス二つ折り財布ポールスミスレザー二つ折り財布 希少 高級ポールスミスハイライトステッチ二つ折り財布ポールスミスハイライトステッチレザー折り財布ポールスミスレザー折り財布 レザー折り財布二つ折り財布 ポールスミス財布