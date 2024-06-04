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KENZO ベースボールキャップ ブラック 帽子 メンズ キャップ ケンゾー
商品番号 W30496423866
商品名

KENZO ベースボールキャップ ブラック 帽子 メンズ キャップ ケンゾー
ブランド名 ケンゾー
特別価格 税込 7,185 円
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商品詳細

ケンゾーKENZOKENZOPARISベースボールキャップブラック定価20900円新品未着用↓↓↓商品一覧↓↓↓#Dくまお得なメンズ#Dくまお得なファッション・アクセサリー#Dくまお得な全ての商品●匿名配送●即購入OKフロントにアイコニックなKENZOParisロゴをあしらったタイムレスなデザインのベースボールキャップ。日光を防ぎ通気性を良くしたアイレット付きのコットン素材のアクセサリーです。今シーズンに相応しいデニムで仕立てたジャケットとパンツに合わせればワークウェア風の装いに。キャンバス素材のベースボールキャップ。フロントにはコントラストカラーのKENZOParisロゴ。バンドの内側にはRunningTigerのプリント。調節可能な頭周りのサイズ52〜60cm。#ケンゾー#KENZO#ベースボールキャップ#キャップ#ブラック#メンズ#アイコニック#タイガー
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