ヴァレンティノガラヴァーニ ベルト

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人気のVロゴレザーブレスレットです。ユニセックスでご使用頂ける逸品です、サイズ：90長さ：105cm端末から最後の穴まで約10.5センチ※多少の誤差はご容赦ください。付属品：保存袋、箱着用回数は一度数時間ですので、目立った傷や汚れ等はございませんが。神経質な方はご遠慮下さい。。中古でご理解いただける方お願いしますm(__)m