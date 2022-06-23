ニューエラ　ポケモン

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NEWERAニューエラNEWERA×ポケモンコラボキャップ9FIFTYポケモンサトシキャップオプティックホワイトスカーレット×ベジグリーン数年前に子供が購入しましたが余りかぶることなく外出等は一度もしていません。型崩れもなく美品ですが、素人保管の為神経質な方はご遠慮下さい。ニューエラキャップ950シリーズ。ポケットモンスターをフィーチャーしたシリーズ。こちらはTVアニメ「ポケットモンスター」で、主人公のサトシが被っているキャップのデザイン。アジャスタブル仕様でサイズ調整が可能です。リアにはモンスターボールの刺繍を配しています。(c)Nintendo・Creatures・GAMEFREAK・TVTokyo・ShoPro・JRKikaku(c)Pok〓monモデル:9FIFTY(サイズフリー）サイズ：57.7-61.5cm素材:コットン、ポリエステルカラー:オプティックホワイトスカーレット刺繍：ベジグリーンスノーホワイト