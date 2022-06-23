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ニューエラ　ポケモン
商品番号 V63807734493
商品名

ニューエラ　ポケモン
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 7,789 円
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商品詳細

NEWERAニューエラNEWERA×ポケモンコラボキャップ9FIFTYポケモンサトシキャップオプティックホワイトスカーレット×ベジグリーン数年前に子供が購入しましたが余りかぶることなく外出等は一度もしていません。型崩れもなく美品ですが、素人保管の為神経質な方はご遠慮下さい。ニューエラキャップ950シリーズ。ポケットモンスターをフィーチャーしたシリーズ。こちらはTVアニメ「ポケットモンスター」で、主人公のサトシが被っているキャップのデザイン。アジャスタブル仕様でサイズ調整が可能です。リアにはモンスターボールの刺繍を配しています。(c)Nintendo・Creatures・GAMEFREAK・TVTokyo・ShoPro・JRKikaku(c)Pok〓monモデル:9FIFTY(サイズフリー）サイズ：57.7-61.5cm素材:コットン、ポリエステルカラー:オプティックホワイトスカーレット刺繍：ベジグリーンスノーホワイト
http://narcologia.ru/goods/seamless793529.html
http://narcologia.ru/goods/freshman613856.html
http://narcologia.ru/goods/septet847619.html ニューエラから、ポケモンがデザインされたキャップが登場 ...
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