カーハート × 47 スナップバックキャップ

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【CARHARTTMLBCAPTAINSNAPBACKCAP/BROWN】カーハートと47のコラボキャップです。3年程前に購入し、数回使用した程度で、ここ1年は全く使用せず、保管していました。確認したい箇所等ございましたら写真を追加致しますので、コメントにてご連絡頂き、納得の上ご購入下さい。あくまで素人保管なのでご理解頂ければと思います。supremestussynikeaskateexampleessentialsundercoversakaiwtapskithTheNorthFaceUNIONCARHARTTシュプリームステューシーナイキアスケートエグザンプルエッシェンシャルズアンダーカバーサカイダブルタップスキスノースフェイスユニオンカーハート47カラー···ブラウン形···ベースボール