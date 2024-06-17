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【新品未使用】Felisi フェリージのクロコ型押し二つ折り革財布
商品番号 U32418230489
商品名

【新品未使用】Felisi フェリージのクロコ型押し二つ折り革財布
ブランド名 フェリージ
特別価格 税込 7,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました！Felisiフェリージのクロコ型押し二つ折り革財布新品（未使用）公式包装袋付色はバイオレット（深い紫色）で、太陽の光を浴びると非常に綺麗な色です。一方で、光が少ない場所では、深い落ち着きのある色合いで渋い美しさがあります。現行の62/2/SAとほぼ同じスペック／サイズ（定価\\46,200）に、小ポケットが更に加わっているモデル。直営店のセールで購入した未使用新品です。
http://narcologia.ru/goods/manufacture417141.html
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